Пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Каролин Левитт заявила, что Франция не получит статую Свободы.
Она подчеркнула, что только благодаря американской стороне жители Франции не говорят по-немецки.
«Абсолютно нет. И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня — напомнить им, что только из-за Соединённых Штатов французы сейчас не говорят по-немецки», — сказала Левитт.
Заявление прозвучало в ответ на «требование» Французского евродепутата Рафаэля Глюксманна «вернуть» Статую свободы. Он заявил, что США «презирают» данную монументальную скульптуру.
Создателем Статуи Свободы является француз Огюст Бартольди, её передали Соединённым Штатам в качестве подарка в память о союзе между двумя странами в ходе борьбы за независимость США.