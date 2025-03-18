Аннексируйте, мы отвернёмся: как Вашингтон собрался прибрать к рукам чужое и особо не парится

И когда Россия присоединила Крым (между прочим, по итогам референдума, которого и близко не было ни на Кипре, ни в Палестине), они тут же ввели санкции. Они бы и бомбить нас стали тут же, как Ирак, если бы у России не было ядерного оружия. Так что уже тогда было ясно, что аннексии бывают разные: хорошие и плохие.