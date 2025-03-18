Белый дом: США и Россия близки к сделке по прекращению огня на Украине

Накануне телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в США в очередной раз отметили, что конфликт на Украине начался не из-за России, а стороны находятся «в десяти ярдах от сделки» по заключению мирного соглашения. Об этом на брифинге высказалась пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Говоря о предполагаемых темах переговоров лидеров двух стран, она пояснила, что Трамп планирует обсудить территориальные уступки Украины и принадлежность «очень большой электростанции». В Кремле официально подтвердили, что общение лидеров двух стран запланировано на вторник, 18 марта.