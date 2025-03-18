Трамп фразой «они согласятся» оценил готовность РФ на 30-дневное перемирие

«Хотим полностью решить вопрос России и Украины. Думаю, Украина этого хочет, я знаю — они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное, такое, какого мало кто видел», — говорил Трамп. По его словам, сейчас он думает только о том, как сделать так, чтобы мирное соглашение было подписано.