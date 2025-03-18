Трамп фразой «они согласятся» оценил готовность РФ на 30-дневное перемирие

«Они согласятся», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, даст ли, по его мнению, согласие Россия на перемирие, после того как Украина пошла на аналогичный шаг (трансляцию вел телеканал Fox News). Чуть ранее Трамп говорил, что сейчас переговоры по урегулированию подошли к «очень критической стадии».
«Хотим полностью решить вопрос России и Украины. Думаю, Украина этого хочет, я знаю — они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное, такое, какого мало кто видел», — говорил Трамп. По его словам, сейчас он думает только о том, как сделать так, чтобы мирное соглашение было подписано.