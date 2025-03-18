Депутат Шеремет: признание США Крыма в составе РФ может означать снятие санкций

Решение о признании Крыма в составе России, которое рассматривает администрация президента США Дональда Трампа, может повлечь за собой отмену антироссийских санкций. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в разговоре с ТАСС.
«Касаемо признания Крыма, то со стороны Америки данное решение может стать жестом доброй воли, предполагающим дальнейшее снятие санкций, что является одним из условий подписания мирного соглашения, вынуждая Украину соблюдать нейтралитет и отказаться от притязаний на российские территории», — пояснил Шеремет.
Кроме этого, депутат подчеркнул, что не видит быстрого решения украинского конфликта. Однако, по его мнению, обоюдное стремление России и США к скорейшему мирному урегулированию и желание лидеров улучшить отношения между двумя странами могут способствовать достижению этой цели в кратчайшие сроки.
Ранее KP.RU писал о том, что администрация Трампа рассматривает возможность официального признания Крыма российским в рамках соглашения о мирном урегулировании вооруженного конфликта на Украине.