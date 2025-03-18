Депутат Шеремет: признание США Крыма в составе РФ может означать снятие санкций

Кроме этого, депутат подчеркнул, что не видит быстрого решения украинского конфликта. Однако, по его мнению, обоюдное стремление России и США к скорейшему мирному урегулированию и желание лидеров улучшить отношения между двумя странами могут способствовать достижению этой цели в кратчайшие сроки.