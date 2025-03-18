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Трамп указал на критическую стадию переговоров по урегулированию на Украине

Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс по разрешению конфликта на Украине вступает в критически важную фазу. Во время своего визита в Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне он сообщил журналистам о предстоящем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, который состоится во вторник.

Трамп подчеркнул, что стороны близки к ключевому этапу обсуждений и выразил надежду на достижение соглашений, способствующих разрешению сложной ситуации между Россией и Украиной. Он также отметил, что США нацелены на поиск путей выхода из текущего кризиса.

«Они сделают это», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, уверен ли он, что Москва пойдёт на 30-дневное прекращение огня на Украине.

Ранее республиканец прокомментировал неудачи украинских вооружённых сил в Курской области, отметив, что они не связаны с временной остановкой военной помощи от США. Он добавил, что Вашингтон должен был подтолкнуть Киев к правильным действиям.