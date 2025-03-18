Трамп указал на критическую стадию переговоров по урегулированию на Украине

Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс по разрешению конфликта на Украине вступает в критически важную фазу. Во время своего визита в Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне он сообщил журналистам о предстоящем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, который состоится во вторник.