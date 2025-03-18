День воссоединения Крыма с Россией 2025: как это было

В нынешнем году Россия в одиннадцатый раз отмечает День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, произошедшего по воле жителей полуострова, высказанной на общенародном референдуме. В самих субъектах этот праздник объявлен нерабочим днём. Там пройдут многочисленные праздничные мероприятия. Однако отмечать этот день будут не только в самой Республике Крым, но и по всей России. И это не случайно, потому что воссоединение Крыма с Россией стало для россиян символом нерушимого единства нашего народа, любви к Родине и восстановления исторической справедливости. Не случайно вопрос «Крым наш?» стал своеобразным народным тестом на патриотизм и верность Отечеству. И ответ на этот вопрос позволяет сразу сделать вывод о политической и гражданской позиции того или иного человека.