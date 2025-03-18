Трамп заявил, что предстоящий разговор с Путиным будет очень важным

Американский лидер подчеркнул, что приоритетной задачей является заключение мирного соглашения, так как жертвы среди военных и гражданских продолжают расти, достигая тысяч человек каждую неделю. Он добавил, что в ближайшее время состоится крайне важный разговор, который может сыграть решающую роль в этом процессе.