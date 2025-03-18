Трамп заявил, что предстоящий разговор с Путиным будет очень важным

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине достиг решающего этапа, а предстоящий диалог с президентом России Владимиром Путиным станет ключевым.
Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления в Кеннеди-центре в Вашингтоне.
По его словам, ситуация требует скорейшего разрешения, поскольку все стороны конфликта стремятся к завершению противостояния. Трамп отметил, что масштабы кровопролития чрезвычайно велики, и выразил уверенность, что Украина также заинтересована в прекращении боевых действий.
Американский лидер подчеркнул, что приоритетной задачей является заключение мирного соглашения, так как жертвы среди военных и гражданских продолжают расти, достигая тысяч человек каждую неделю. Он добавил, что в ближайшее время состоится крайне важный разговор, который может сыграть решающую роль в этом процессе.
Ранее американский лидер Дональд выразил уверенность в том, что США и Россия смогут достигнуть договоренностей по украинскому урегулированию.