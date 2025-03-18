Трамп дал прогноз по поводу решения России о 30 днях перемирия

Первоначально идею о 30-дневном прекращении огня выдвинули делегации Украины и США по итогам встречи в Саудовской Аравии. Тогда Киев заявил, что согласен на сделку. Вашингтон пообещал передать соответствующее предложение Москве по нескольким каналам. Позднее Владимир Путин заявил, что согласен прекратить боевые действия, но только при условии достижения долгосрочного мира. После этого представители Москвы передали Вашингтону вопросы к возможному 30-дневному перемирию в конфликте.