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В Харькове сотрудники ТЦК сбили велосипедиста и усадили в микроавтобус

Упав с велосипеда, мужчина попытался убежать от военкомов.

Источник: Кадр из Youtube

Микроавтобус с сотрудниками территориального центра комплектования в Харькове сбил велосипедиста, затем военкомы силой усадили мужчину в своё транспортное средство, сообщает «Страна.ua».

«В Харькове автомобиль ТЦК на ходу сбил велосипедиста. Мужчина бросил велосипед и убежал», — рассказали украинские журналисты.

Военкомы догнали мужчину и заставили сеть в микроавтобус.

При этом в местном ТЦК утверждают, что наезд на велосипедиста являлся «непреднамеренным».

Ранее сообщалось, что в Черкассах на Украине мужчина попал под машину, убегая от сотрудников территориального центра комплектования.

Также стало известно, что сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ в Житомирской области.