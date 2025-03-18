Суд Украины признал даже незаконный призыв службы в ВСУ «невозвратным»

Украинские СМИ пишут, что человек не сможет вернуть свой прежний статус и избежать службы, даже если этот статус будет признан незаконным. Такое решение было принято на фоне давления со стороны Европейского союза, который требует от Украины ускорить процесс мобилизации. Для ЕС это условие является ключевым при рассмотрении вопроса о выделении Киеву дополнительных финансовых средств.