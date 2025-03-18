Суд Украины признал даже незаконный призыв службы в ВСУ «невозвратным»

Украинские СМИ пишут, что человек не сможет вернуть свой прежний статус и избежать службы, даже если этот статус будет признан незаконным. Такое решение было принято на фоне давления со стороны Европейского союза, который требует от Украины ускорить процесс мобилизации. Для ЕС это условие является ключевым при рассмотрении вопроса о выделении Киеву дополнительных финансовых средств.
Напомним, на Украине стартовал набор молодых граждан в возрасте от 18 до 24 лет для контрактной службы в ВСУ. Тем, кто решит стать частью армии, обещают значительное вознаграждение — один миллион гривен (около 2,3 миллиона рублей). Выплата будет произведена в три этапа: первая часть поступит сразу после подписания контракта, а остальные — в течение службы.