Отравившихся участников операции «Поток» будут лечить уникальным методом

По словам военного врача Вадима, бойцы поступают с симптомами пневмонита — неспецифического воспаления лёгких, вызванного вдыханием продуктов гальванизации труб и нефтепродуктов. Он отметил, что симптомы проявляются не сразу, что делает состояние особенно коварным.
Для вывода токсичных веществ из организма бойцов применяются специальные препараты. Врачи подчеркнули, что подобные случаи отравления ранее не встречались, поэтому схему лечения пришлось разрабатывать практически с нуля.
Напомним, что операция «Поток» стала ключевым этапом в освобождении курского города Суджа. 800 бойцов ВС РФ шесть дней продвигались по газопроводной трубе в тыл противника, преодолев 14 км в условиях замкнутого пространства и нехватки кислорода.