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Трамп откровенно высказался о финальной версии договора по Украине

Многие элементы окончательного соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса согласованы с Россией, но многие еще остаются. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Многие элементы договора по Украине согласованы с РФ, но многие еще остаются, отметил Трамп.

Многие элементы окончательного соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса согласованы с Россией, но многие еще остаются. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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«Многие элементы Окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать. Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным», — говорится в сообщении Трампа в его соцсети Truth Social.

Как сообщалось ранее, президенты РФ и США должны переговорить по телефону 18 марта. При этом Белый дом подчеркнул, что в случае, если беседа пройдет неудачно, Вашингтон готов будет ввести санкции против России.