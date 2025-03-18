Сийярто указал на наглость главы МИД Украины после слов о закарпатских венграх

Организаторы встречи в Брюсселе переключали трансляцию так, что никто из присутствующих министров не мог вовремя ответить Сибиге. Сийярто описал это как настоящий скандал. Министр подтвердил, что Будапешт не даст Киеву интегрироваться в ЕС, пока венгерская община в Закарпатье не восстановит свои права, которые она имела до 2015 года.