Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: во вторник будут обнародованы засекреченные документы по Кеннеди

18 марта будут обнародованы около 80 тыс. страниц материалов по делу об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем обнародовании около 80 тысяч страниц документов, связанных с расследованием убийства 35-го американского лидера Джона Кеннеди.

Во время посещения Центра исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне он напомнил, что ранее обещал раскрыть эти материалы, и подтвердил намерение выполнить свое слово. По его словам, публикация запланирована на ближайший вторник.

Трамп подчеркнул, что объем информации значителен, и уточнил, что речь идет примерно о 80 тысячах страниц.

Ранее, 23 января, он подписал указ, разрешающий рассекречивание документов, касающихся не только убийства Кеннеди, но и гибели лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга. Джон Кеннеди был смертельно ранен 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в Даллас, штат Техас.