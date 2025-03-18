Трамп: во вторник будут обнародованы засекреченные документы по Кеннеди

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем обнародовании около 80 тысяч страниц документов, связанных с расследованием убийства 35-го американского лидера Джона Кеннеди.
Во время посещения Центра исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне он напомнил, что ранее обещал раскрыть эти материалы, и подтвердил намерение выполнить свое слово. По его словам, публикация запланирована на ближайший вторник.
Трамп подчеркнул, что объем информации значителен, и уточнил, что речь идет примерно о 80 тысячах страниц.
Ранее, 23 января, он подписал указ, разрешающий рассекречивание документов, касающихся не только убийства Кеннеди, но и гибели лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга. Джон Кеннеди был смертельно ранен 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в Даллас, штат Техас.