Трамп заявил, что многие элементы соглашения по Украине согласованы

Многие элементы итогового соглашения по урегулированию на Украине уже согласованы, однако многое еще предстоит сделать, написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Вместе с тем, по его словам, многие моменты ещё обсуждаются. Глава Белого дома отметил, что утром 18 марта собирается провести разговор с президентом России Владимиром Путиным по этой теме.
Трамп подчеркнул, что с нетерпением ожидает телефонной беседы с российским лидером.
Напомним, ранее Путин заявил, что поддерживает предложение США о перемирии с Украиной. При этом президент РФ уточнил, что у него возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано потенциальное прекращение огня. Российский лидер добавил, что есть несколько важных аспектов, которые нуждаются в предварительном рассмотрении.