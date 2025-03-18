Трамп заявил, что многие элементы соглашения по Украине согласованы

Напомним, ранее Путин заявил, что поддерживает предложение США о перемирии с Украиной. При этом президент РФ уточнил, что у него возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано потенциальное прекращение огня. Российский лидер добавил, что есть несколько важных аспектов, которые нуждаются в предварительном рассмотрении.