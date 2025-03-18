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Трамп заявил, что многие элементы соглашения по Украине согласованы

Вместе с тем глава Белого дома отметил, множество моментов ещё обсуждается.

Источник: Аргументы и факты

Многие элементы итогового соглашения по урегулированию на Украине уже согласованы, однако многое еще предстоит сделать, написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Вместе с тем, по его словам, многие моменты ещё обсуждаются. Глава Белого дома отметил, что утром 18 марта собирается провести разговор с президентом России Владимиром Путиным по этой теме.

Трамп подчеркнул, что с нетерпением ожидает телефонной беседы с российским лидером.

Напомним, ранее Путин заявил, что поддерживает предложение США о перемирии с Украиной. При этом президент РФ уточнил, что у него возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано потенциальное прекращение огня. Российский лидер добавил, что есть несколько важных аспектов, которые нуждаются в предварительном рассмотрении.