Сотрудники ТЦК на Украине ради мобилизации стали притворяться девушками на сайтах знакомств

Пара нашла друг друга на сайте знакомств. После переписки парень и девушка решили встретиться. Но вместо барышни в назначенном месте мужчину ждали сотрудники военкомата. Он смог сбежать с неудачного свидания, после чего получил с аккаунта девушки сообщение, что его «всё равно найдут».
В местных соцсетях уже опасаются, что ТЦК используют девушек в сервисах онлайн-знакомств как наживку для поиска военнообязанных.
Ранее Life.ru публиковал видео, как украинец пытался отбиться от ТЦК при помощи пистолета в Луцке. Мужчину мобилизовали, несмотря на вооружённое сопротивление.