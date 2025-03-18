Сотрудники ТЦК на Украине ради мобилизации стали притворяться девушками на сайтах знакомств

Пара нашла друг друга на сайте знакомств. После переписки парень и девушка решили встретиться. Но вместо барышни в назначенном месте мужчину ждали сотрудники военкомата. Он смог сбежать с неудачного свидания, после чего получил с аккаунта девушки сообщение, что его «всё равно найдут».