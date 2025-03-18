Рубио: США рассчитывают «узнать больше» после разговора Трампа и Путина

Американская администрация надеется «получить больше сведений» после разговора президентов Соединённых Штатов и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина.
Об этом проинформировал глава Госдепа США Марко Рубио. Заявление было озвучено в интервью Fox News.
«Посол Стивен Уиткофф, специальный посланник президента США, встретился лично с Путиным на прошлой неделе. Это была продуктивная встреча. Это не было пустой тратой времени, он вернулся с некоторой информацией, но больше мы узнаем завтра после того, как президент поговорит с Путиным», — сказал он.
Напомним, Трамп заявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Российская Федерация и Соединённые Штаты уже обсуждают подготовку телефонной беседы.
Трамп заявил, что, по его мнению, Вашингтон и Москва смогут достигнуть договорённостей по урегулированию на Украине. Президент Соединённых Штатов также подчеркнул, что предстоящий разговор с Путиным станет очень важным.