Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: США рассчитывают «узнать больше» после разговора Трампа и Путина

Песков подтвердил предстоящий телефонный разговор Путина и Трампа.

Американская администрация надеется «получить больше сведений» после разговора президентов Соединённых Штатов и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом проинформировал глава Госдепа США Марко Рубио. Заявление было озвучено в интервью Fox News.

«Посол Стивен Уиткофф, специальный посланник президента США, встретился лично с Путиным на прошлой неделе. Это была продуктивная встреча. Это не было пустой тратой времени, он вернулся с некоторой информацией, но больше мы узнаем завтра после того, как президент поговорит с Путиным», — сказал он.

Напомним, Трамп заявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Российская Федерация и Соединённые Штаты уже обсуждают подготовку телефонной беседы.

Трамп заявил, что, по его мнению, Вашингтон и Москва смогут достигнуть договорённостей по урегулированию на Украине. Президент Соединённых Штатов также подчеркнул, что предстоящий разговор с Путиным станет очень важным.