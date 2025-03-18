Трамп отозвал государственную охрану у детей Байдена

Согласно законам США, бывшие президенты и их супруги получают пожизненную защиту Секретной службы. Вместе с тем защита, которая предоставляется ближайшим родственникам президента старше 16 лет, прекращается, когда тот покидает свой пост. Перед тем, как покинуть Белый дом, Джо Байден продлил действие защиты детям на шесть месяцев.