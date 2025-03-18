Трамп отозвал государственную охрану у детей Байдена

Согласно законам США, бывшие президенты и их супруги получают пожизненную защиту Секретной службы. Вместе с тем защита, которая предоставляется ближайшим родственникам президента старше 16 лет, прекращается, когда тот покидает свой пост. Перед тем, как покинуть Белый дом, Джо Байден продлил действие защиты детям на шесть месяцев.
В январе Дональд Трамп отозвал защиту у Майка Помпео, Брайана Хука и Джона Болтона — все трое работали в первой администрации Трампа. Защита им была предоставлена Джо Байденом, поскольку американская разведка видела большие риски для всех трех человек из-за потенциальных угроз со стороны Ирана.