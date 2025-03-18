Bloomberg: Британия и ЕС вернулись к поиску способа конфисковать активы РФ

Основное внимание уделяется разработке юридических и финансовых механизмов, которые позволят изъять миллиарды долларов. Однако обсуждение осложняется позицией ряда стран ЕС, включая Бельгию и Германию, которые опасаются, что такие меры могут нарушить принцип государственного иммунитета и негативно сказаться на стабильности евро. Несмотря на это, переговоры уже демонстрируют определенный прогресс.