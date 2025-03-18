Bloomberg: Британия и ЕС вернулись к поиску способа конфисковать активы РФ

Великобритания и Евросоюз усиливают переговоры о возможной конфискации замороженных российских активов для направления средств на оборонные нужды.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на инсайдерские источники.
Основное внимание уделяется разработке юридических и финансовых механизмов, которые позволят изъять миллиарды долларов. Однако обсуждение осложняется позицией ряда стран ЕС, включая Бельгию и Германию, которые опасаются, что такие меры могут нарушить принцип государственного иммунитета и негативно сказаться на стабильности евро. Несмотря на это, переговоры уже демонстрируют определенный прогресс.
Bloomberg отмечает, что этот вопрос, вероятно, станет одной из тем обсуждения во время предстоящей встречи главы британского МИД Дэвида Лэмми и верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, запланированной на вторник.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала стремление Великобритании к конфискации российских активов с исторически укоренившейся традицией пиратства в Англии, которые стало визитной карточкой британской короны наряду с «грабежом и убийствами».