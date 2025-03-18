Кабмин Израиля перенаправил в МИД вопрос о героизации Бандеры на Украине

Ранее Кулюхин сообщил, что МИД Израиля ограничил его работу. Это решение приняли после его вопроса главе ведомства Гидеону Саару. Журналист интересовался, может ли Израиль осудить Украину за восхваление пособников нацистов во времена Холокоста.