Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит массированные удары по военным объектам и позициям боевиков ХАМАС. По имеющимся данным, операция была возобновлена после того, как радикальное палестинское движение отклонило предложение США о продлении режима прекращения огня.
Ранее Израиль принял решение о прекращении подачи электроэнергии в сектор Газа, о чём было официально сообщено министерством энергетики страны. Этот шаг направлен на усиление давления на ХАМАС с целью добиться освобождения большего количества заложников.