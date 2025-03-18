Госдеп опроверг сообщения о списке стран с ограничениями на въезд

СМИ ранее сообщали о некоем перечне государств, гражданам которых планируют ужесточить въезд. В него якобы входила Россия.
«Нет никакого списка. То, что обсуждают в последние несколько дней, это не список, который тут существует, и в рамках которого принимаются действия. Есть обзор по приказанию президента на тему укрепления безопасности и разрешений на въезд в страну. Но сообщение о некой позиции в Госдепе не отражает сущности», — сказала она.
Так Брюс ответила на вопрос о том, разрешат ли помогавшим США гражданам Афганистана, чьи визы уже были согласованы, въехать в Штаты, учитывая информацию о намерении запретить въезд гражданам страны. Эта страна попала в число 11 государств, из которых въезд будет запрещен.
Согласно публикациям, США рассматривают возможность резкого ограничения на выдачу виз для граждан России, Белоруссии, Туркмении, Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне и Южного Судана. По данным СМИ, в этих случаях въезд может быть разрешен состоятельным деловым путешественникам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам. По другой информации, на Россию распространять ограничения не планируется.