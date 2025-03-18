Госдеп опроверг сообщения о списке стран с ограничениями на въезд

«Нет никакого списка. То, что обсуждают в последние несколько дней, это не список, который тут существует, и в рамках которого принимаются действия. Есть обзор по приказанию президента на тему укрепления безопасности и разрешений на въезд в страну. Но сообщение о некой позиции в Госдепе не отражает сущности», — сказала она.