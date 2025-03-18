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Госдеп опроверг сообщения о списке стран с ограничениями на въезд

ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Списка стран, гражданам которых могут ограничить или запретить въезд в США, в Госдепе не существует, заявила официальный представитель ведомства Тэмми Брюс на брифинге.

Источник: AP 2024

СМИ ранее сообщали о некоем перечне государств, гражданам которых планируют ужесточить въезд. В него якобы входила Россия.

«Нет никакого списка. То, что обсуждают в последние несколько дней, это не список, который тут существует, и в рамках которого принимаются действия. Есть обзор по приказанию президента на тему укрепления безопасности и разрешений на въезд в страну. Но сообщение о некой позиции в Госдепе не отражает сущности», — сказала она.

Так Брюс ответила на вопрос о том, разрешат ли помогавшим США гражданам Афганистана, чьи визы уже были согласованы, въехать в Штаты, учитывая информацию о намерении запретить въезд гражданам страны. Эта страна попала в число 11 государств, из которых въезд будет запрещен.

Согласно публикациям, США рассматривают возможность резкого ограничения на выдачу виз для граждан России, Белоруссии, Туркмении, Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне и Южного Судана. По данным СМИ, в этих случаях въезд может быть разрешен состоятельным деловым путешественникам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам. По другой информации, на Россию распространять ограничения не планируется.