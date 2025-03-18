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Трамп отозвал госохрану у детей экс-президента США Байдена Хантера и Эшли

По словам американского лидера, сына Байдена от первого брака Хантера «на деньги налогоплательщиков» охраняли 18 сотрудников.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп объявил об отзыве государственной охраны, предоставленной детям бывшего главы государства Джо Байдена. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

По его словам, отныне сотрудники Секретной службы больше не будут обеспечивать безопасность Хантера Байдена и его сестры Эшли.

Трамп также подчеркнул, что на охрану сына Байдена от первого брака ранее выделялось 18 агентов за счет налогоплательщиков, а для защиты его дочери Эшли привлекались 13 сотрудников спецслужбы.

Ранее президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что помилования, предоставленные его предшественником Джо Байденом, являются недействительными.