Трамп отозвал госохрану у детей экс-президента США Байдена Хантера и Эшли

Президент США Дональд Трамп объявил об отзыве государственной охраны, предоставленной детям бывшего главы государства Джо Байдена. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.
По его словам, отныне сотрудники Секретной службы больше не будут обеспечивать безопасность Хантера Байдена и его сестры Эшли.
Трамп также подчеркнул, что на охрану сына Байдена от первого брака ранее выделялось 18 агентов за счет налогоплательщиков, а для защиты его дочери Эшли привлекались 13 сотрудников спецслужбы.
Ранее президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что помилования, предоставленные его предшественником Джо Байденом, являются недействительными.