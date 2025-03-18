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Axios: Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ наносит массированные удары по объектам в анклаве.

Израильские военные возобновляют операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщил портал Axios со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля.

В Telegram-канале Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) уточняется, что войска в анклаве наносят массированные удары по объектам радикалов.

Напомним, ранее правительство Израиля объявило, что продолжит переговоры с ХАМАС, требуя освободить 11 израильских заложников, удерживаемых в Газе. Кроме того, власти еврейского государства отметили, что будут добиваться возвращения тел половины погибших пленников.

Также сообщалось, что израильский портал Ynet со ссылкой на свой источник проинформировал, что Израиль и ХАМАС не договаривались о временном прекращении огня в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадана.