Трамп перед звонком Путину: многие элементы соглашения по Украине согласованы

Тем временем американский портал Semafor, ссылаясь на источники, сообщил в понедельник, что в процессе разработки соглашения о прекращении конфликта на Украине администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма частью России. По информации источников, в Белом доме также рассматривали возможность обращения США в ООН с просьбой о признании Крыма российской территорией. Однако представитель Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз заявил, что администрация не брала на себя подобных обязательств и не будет комментировать эту информацию СМИ.