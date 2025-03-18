Белый дом: США были проинформированы об атаках Израиля в секторе Газа

«Администрация Трампа и Белый дом были проинформированы Израилем по поводу сегодняшних атак в Газе. Президент Трамп ясно дал понять: ХАМАС, хуситы, Иран и все, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и США, заплатят за свои действия», — сказала Ливитт.
Палестинское движение ХАМАС заявило, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возобновило агрессию против мирного населения в секторе Газа. Ранее представитель ХАМАС заявил Reuters, что Израиль прекратил действие соглашения о прекращении огня в одностороннем порядке.