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Белый дом: США были проинформированы об атаках Израиля в секторе Газа

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация Дональда Трампа была проинформирована Израилем о планируемых ударах по сектору Газа. Об этом она сообщила в интервью телеканалу Fox News.

Источник: AP 2024

«Администрация Трампа и Белый дом были проинформированы Израилем по поводу сегодняшних атак в Газе. Президент Трамп ясно дал понять: ХАМАС, хуситы, Иран и все, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и США, заплатят за свои действия», — сказала Ливитт.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возобновило агрессию против мирного населения в секторе Газа. Ранее представитель ХАМАС заявил Reuters, что Израиль прекратил действие соглашения о прекращении огня в одностороннем порядке.