Трамп рассказал о продвижении переговорного процесса: «Многие детали сделки согласованы, но многие и остаются»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ожидает диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры, согласно планам, состоятся 18 марта. Об этом Дональд Трамп напомнил в посте в своей соцсети Тruth Social.
Он также сообщил о продвижении переговорного процесса. По его словам, многие детали соглашения уже приняты. Однако остаются моменты, которые предстоит решить. Дональд Трамп планирует поговорить об этом с Владимиром Путиным. Американский лидер отметил, что очень ждет этого звонка.
«Завтра утром я буду говорить с президентом России Владимиром Путиным о конфликте на Украине. Многие детали окончательного соглашения были согласованы, но еще многое остается», — резюмировал Дональд Трамп.
Президент Соединенных Штатов, помимо прочего, выразил уверенность в готовности Москвы пойти на перемирие с Киевом. По его мнению, российские представители согласятся на предложение Вашингтона. Москва заключит 30-дневное перемирие и остановит огонь, считает Дональд Трамп.
Государственный секретарь США Марко Рубио настроен не так оптимистично. Он более рационален. Госсек заявил, что сейчас сделка по украинскому конфликту стала реалистичнее, но это еще не конец. Марко Рубио отметил, что стороны гораздо ближе к соглашению, чем, например, пару недель или месяцев назад. Однако установить мир пока не удается в силу различных условий со всех сторон. По словам Марко Рубио, придется еще поработать над этим.
Российский лидер Владимир Путин уже объяснил позицию Москвы по вопросу заморозки конфликта. РФ согласна на предложение Вашингтона, однако есть несколько условий. Во-первых, временное прекращение боевых действий должно вести к долгосрочному миру. Во-вторых, нужно устранить первопричины конфликта. Владимир Путин добавил, что скептически относится к словам о том, что Украина согласилась на 30-дневное перемирие лишь под давлением Соединенных Штатов. Он заявил, что Киев должен был молить Вашингтон об этом. Вооруженные Силы РФ сильно преуспевают в боях на земле, что не означает ничего хорошего для Украины.