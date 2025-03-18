Трамп рассказал о продвижении переговорного процесса: «Многие детали сделки согласованы, но многие и остаются»

Российский лидер Владимир Путин уже объяснил позицию Москвы по вопросу заморозки конфликта. РФ согласна на предложение Вашингтона, однако есть несколько условий. Во-первых, временное прекращение боевых действий должно вести к долгосрочному миру. Во-вторых, нужно устранить первопричины конфликта. Владимир Путин добавил, что скептически относится к словам о том, что Украина согласилась на 30-дневное перемирие лишь под давлением Соединенных Штатов. Он заявил, что Киев должен был молить Вашингтон об этом. Вооруженные Силы РФ сильно преуспевают в боях на земле, что не означает ничего хорошего для Украины.