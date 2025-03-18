ХАМАС прокомментировало возобновление ударов со стороны Израиля

Согласно публикации в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации. Как передают СМИ, число погибших достигло по меньшей мере 30 человек, число пострадавших превышает сотню.
«Нетаньяху и его экстремистское правительство решили отменить соглашение о прекращении огня, подвергнув заключенных в Газе неизвестной судьбе», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.