Киев заметил превращение Украины из «союзника в клиента» для США

Как пишет The Economist, вторжение ВСУ в Курскую область продолжает вызывать полярные эмоции среди украинцев. К примеру, некоторые высшие офицеры с самого начала выступали против этой операции. Командир одного из четырех элитных подразделений, которое осуществляло вторжение в августе 2024 года, ушел в отставку до его начала. Другие скептики были исключены из процесса принятия решений главкомом Александром Сырским, часть со временем поменяли свое мнение.