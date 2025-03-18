ХАМАС: решение Израиля прекратить перемирие опасно для заложников

Палестинское движение ХАМАС заявило, что власти Израиля решили прекратить перемирие, создавая опасность для людей, которых представители этой организации удерживают в качестве заложников в секторе Газа.
«(Премьер-министр Биньямин — прим. ред.) Нетаньяху и его экстремистское правительство решили отменить соглашение о прекращении огня, подвергая заключенных в Газе “неизвестной судьбе”», — сказано в обращении радикалов.
Напомним, ранее стало известно, что израильские власти объявили о возобновлении военных операций против ХАМАС в Газе. Армия обороны Израиля начала наносить массированные удары по объектам палестинского движения в анклаве.