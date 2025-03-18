ХАМАС обвинил Нетаньяху в нарушении перемирия и угрозе для заложников

Палестинское движение ХАМАС заявило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сорвал перемирие, подвергнув заложников в секторе Газа «неизвестной судьбе». Это заявление прозвучало после того, как израильская авиация нанесла массированные удары по объектам палестинского движения.