ХАМАС обвинил Нетаньяху в нарушении перемирия и угрозе для заложников

В телеграм-канале ХАМАС появилось сообщение, в котором говорится, что Нетаньяху и его «экстремистское правительство» отменили соглашение о прекращении огня, поставив под угрозу жизни заложников.
Израильские военные продолжают наносить удары по позициям ХАМАС. По данным местных СМИ, число погибших уже превышает 100 человек, количество раненых также перевалило за сотню.
Ранее появилась информация, что израильская армия возобновила операции в секторе Газа после того, как радикальное палестинское движение отклонило предложение Соединённых Штатов о продлении режима прекращения огня.