Трамп лишил защиты Секретной службы Хантера и Эшли Байденов

В своём сообщении на платформе Truth Social Трамп выразил недовольство по поводу этой ситуации, отметив, что защита Хантера была чрезмерной роскошью. Он также сообщил, что Эшли Байден, получавшая охрану от 13 агентов, больше не будет иметь такой привилегии.