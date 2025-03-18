ЦАХАЛ: целью нескольких десятков авиаударов по Газе были командиры «Хамаса»

В сообщении отмечается, что ЦАХАЛ будет наносить авиаудары «столько, сколько потребуется», и готов «расширить масштаб операции за пределы воздушной кампании». Силы армии Израиля, как подчеркивается в сообщении, развернуты и готовы вступить в бой «на всех фронтах». Средства ПВО приведены в повышенную готовность.