Сеул подготовился к штурму робособаками подземных бункеров Ким Чен Ына

В маневрах примут участие 370 военных, учения начались в понедельник, 17 марта, и продлятся четыре дня. Как отмечает газета, дополнительный импульс к отработке таких навыков появился из-за войны в секторе Газа, в которой боевики противостоят Израилю с помощью сети подземных туннелей.