Израиль возобновил военную операцию против «Хамаса». Главное

Более 200 человек погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа. В ночь на 18 марта Армия Израиля возобновила военные операции против «Хамаса» после двух месяцев перемирия. По предварительным данным, погибли более 200 человек. Что известно об атаке ЦАХАЛ — в подборке «Ъ».