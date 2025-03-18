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В самом северном районе Омской области сменился замглавы

Сергей Лазо ушёл в отставку после 28 лет работы.

Источник: Тарское Прииртышье

Как сообщили в группе «ВКонтакте» «Тарское Прииртышье», накануне, 17 марта, заместитель главы Тарского района Сергей Лазо ушёл на заслуженный отдых. Он отработал в районной администрации 28 лет, 16 из которых занимал должность управляющего делами, а 12 лет работал в должности замглавы.

На смену Сергею Лазо была назначена Валентина Дегтярева. Она будет курировать вопросы местного самоуправления. Месяц назад она была принята в районную администрацию на должность советника главы, а до этого занимала пост управляющей делами городской администрации.

Напомним, что сразу три заместителя министра покидают свой пост. Речь идёт о Елене Шипиловой, Наталье Ивановой и Элеоноре Кролевец.