В самом северном районе Омской области сменился замглавы

Как сообщили в группе «ВКонтакте» «Тарское Прииртышье», накануне, 17 марта, заместитель главы Тарского района Сергей Лазо ушёл на заслуженный отдых. Он отработал в районной администрации 28 лет, 16 из которых занимал должность управляющего делами, а 12 лет работал в должности замглавы.
На смену Сергею Лазо была назначена Валентина Дегтярева. Она будет курировать вопросы местного самоуправления. Месяц назад она была принята в районную администрацию на должность советника главы, а до этого занимала пост управляющей делами городской администрации.
Напомним, что сразу три заместителя министра покидают свой пост. Речь идёт о Елене Шипиловой, Наталье Ивановой и Элеоноре Кролевец.