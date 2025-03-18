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При израильских обстрелах сектора Газа во вторник погибли более 200 человек

Большая часть погибших — жители расположенных на юге анклава населенных пунктов.

Источник: Аргументы и факты

Число жертв авиаударов израильских ВВС по сектору Газа превысило 200 человек. Об этом информирует местное управление по связям с прессой.

Согласно предоставленной информации, в результате атак, проведенных по палестинскому анклаву, погибло не менее 200 человек. Наибольшие потери понесли жители населенных пунктов на юге сектора, где было зафиксировано 107 жертв.

18 марта стало известно, что израильские военные возобновляют операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Войска в анклаве наносят массированные удары по объектам радикалов.