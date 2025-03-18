Лукашенко: вся история внутренних войск — это верное служение стране и народу

«Вся более чем вековая история внутренних войск — это верное служение стране и народу, а ее наиболее яркими страницами являются героическая борьба с внешним и внутренним врагом во время иностранной военной интервенции и Великой Отечественной войны, участие в налаживании мирной жизни в послевоенные годы, наведение правопорядка в лихие девяностые, недопущение дестабилизации обстановки в стране в двадцать первом веке», — говорится в поздравлении.