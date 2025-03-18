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Куйвашев обратился к уральцам в связи с Днем воссоединения Крыма с Россией

Глава региона отметил, что на протяжении многих веков Крым был неразрывно связан с Россией.

Евгений Куйвашев 18 марта обратился к жителям Свердловской области в связи с Днем воссоединения Крыма с Россией, отметив, что в этом празднике слились воедино историческая справедливость, народная сплоченность и патриотизм.

«На протяжении веков Крым была неразрывно связан с Россией общими успехами, обычаями и традициями, силой духа и воинской славой», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что сегодня взаимодействие Крыма и Среднего Урала вышло на новый уровень, и выразил уверенность в том, что дружеские гуманитарные и деловые связи наших территорий будут крепнуть и впредь.