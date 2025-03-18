Лукашенко обратился к внутренним войскам МВД Беларуси, напомнив о недопущении дестабилизации

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 марта, во вторник, поздравил внутренние войска Министерства внутренних дел Беларуси и отметил недопущение дестабилизации. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении отметил, что вся более чем вековая история внутренних войск МВД является верным служением стране и народу, а наиболее яркие ее страницы состоят в борьбе как с внешним, так и с внутренним врагом во время иностранной военной интервенции и Великой Отечественной войны, в участии в налаживании мирной жизни в послевоенное время, в наведении правопорядка в лихие девяностые, а также в недопущении дестабилизации обстановки в Беларуси в XXI веке.
Президент Беларуси обратил внимание, что сегодня внутренние войска представляют собой боеспособное воинское формирование, которое оснащено профессиональными кадрами, современной техникой, вооружением, благодаря которым каждый день обеспечивается правопорядок на улицах белорусских городов. Он уточнил, что сотрудники внутренних войск задерживают и конвоируют преступников, охраняют особо важные государственные объекты и исправительные учреждения. Кроме того, они обезвреживают взрывные устройства и боеприпасы, противодействуют незаконным вооруженным формированиям.
Александр Лукашенко уточнил, что отличительными качествами каждого сотрудника внутренних войск являются следующие: мужество, верность присяге, высокое боевое мастерство. Глава государства отдельные слова благодарности выразил ветеранам, поддерживающим и сегодня тесную связь с воинскими коллективами, активно занимающимся патриотическим воспитанием молодежи.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к ирландцам в День святого Патрика, назвав связь с Беларусью.
Тем временем экс-глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала о своих мемуарах: «Это бабочки-однодневки».
Также мы писали, что суд завел дело о банкротстве известного пивзавода в Беларуси за крупные долги.