Лукашенко обратился к внутренним войскам МВД Беларуси, напомнив о недопущении дестабилизации

Глава государства в поздравлении отметил, что вся более чем вековая история внутренних войск МВД является верным служением стране и народу, а наиболее яркие ее страницы состоят в борьбе как с внешним, так и с внутренним врагом во время иностранной военной интервенции и Великой Отечественной войны, в участии в налаживании мирной жизни в послевоенное время, в наведении правопорядка в лихие девяностые, а также в недопущении дестабилизации обстановки в Беларуси в XXI веке.