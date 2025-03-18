Мэр Ростова Скрябин рассказал о судьбе микрорайона Суворовского

Глава РостоваАлександр Скрябин рассказал о судьбе микрорайона Суворовского. На эту тему он высказался во время встречи с руководителями СМИ донской столицы.
По словам градоначальника, в густонаселённом микрорайоне необходимо создавать производственные площадки. Однако делать это стоит только после того, как будет урегулирован транспортный вопрос.
Такое решение позволит множеству жителей устроиться на работу рядом с местом проживания. Приглашать инвесторов можно будет после завершения строительства новых дорог.