Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

«Особенно актуальна эта задача в преддверии 80-летия Великой Победы, в год, объявленный Главой государства Годом защитника Отечества. Крымская весна стала прологом к освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. И сегодня наши герои, участники специальной военной операции, уверенно продвигаются вперед и побеждают. А это значит, что Крымская весна продолжается, охватывая все новые пространства исторических российских территорий. Победа будет за нами!» — заключил Вячеслав Федорищев.