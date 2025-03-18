Литовские депутаты предложили лишать белорусов ВНЖ за поездки на родину

Литовские депутаты предложили лишать белорусов и россиян ВНЖ за поездки на родину. Такое предложение озвучили трое депутатов Сейма Литвы от партии консерваторов, пишет БелТА.
В сообщении сказано, что депутаты настаивают на том, что уже выданные ВНЖ в Литве должны быть аннулированы в том случае, если граждане Беларуси, а также России в течение трех месяцев ездили на родину более одного раза.
Вместе с тем говорится, что исключения предлагают сделать для водителей грузовиков, которые работают в компаниях международных перевозок, лиц, совершающих транзитные поездки через названные страны и путешествующих по объективным причинам, не зависящим от них.
Отмечается, что депутаты предлагают соответствующие изменения внести в закон о введении ограничительных мер в отношении граждан Беларуси и России.
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