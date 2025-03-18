Bloomberg: Британия и ЕС обсудят конфискацию российских активов

Вопрос может быть поднят на переговорах главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Каи Каллас во вторник, 18 марта. Стороны обсудят, как юридически и финансово подготовить изъятие миллиардов долларов российских активов. Как уточняет Bloomberg, некоторые страны ЕС — Бельгия и Германия, сопротивляются переговорам, опасаясь нарушения мирового права и негативного влияния на евро. Несмотря на это, прогресс в переговорах идет.
ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд российских государственных активов. Еще около $58 млрд активов, включая дома, яхты и самолеты, заморожены у частных лиц. В мае 2024 года ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов для помощи Украине. Благодаря этому в 2024 году Киев получил €3 млрд. 90% из этой суммы пошла на содействие ВСУ. Распределение средств пересматривается ежегодно.
Также 14 марта Еврокомиссия представила план перевооружения и масштабных инвестиций в военную промышленность. Проект, который европейские власти оценивают в €800 млрд, будет нацелен на поддержку Украины и сдерживание России.