Bloomberg: Британия и ЕС обсудят конфискацию российских активов

Вопрос может быть поднят на переговорах главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Каи Каллас во вторник, 18 марта. Стороны обсудят, как юридически и финансово подготовить изъятие миллиардов долларов российских активов. Как уточняет Bloomberg, некоторые страны ЕС — Бельгия и Германия, сопротивляются переговорам, опасаясь нарушения мирового права и негативного влияния на евро. Несмотря на это, прогресс в переговорах идет.