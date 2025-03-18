Губернатор Кубани рассказал о годовщине Крымской весны.
В своем telegram-канале Вениамин Кондратьев напомнил, что 18 марта отмечается годовщина воссоединения Крыма с Россией.
«11 лет назад жители полуострова единогласно приняли решение на всенародном референдуме. Основываясь на общей исторической памяти, культурных связях, традициях крымчане выбрали лучшее будущее. Годы спустя Крымская весна по-прежнему является символом единства, несгибаемой воли и свободы», — написал губернатор.
Он отметил, что Кубань сотрудничает с Крымом в разных отраслях экономики, спорте и культуре.
Напомним, в сквере Краснодара создали стрит-арт «Крымская весна». В центре работы изображен Крымский мост. Кроме него на мурале изобразили достопримечательности полуострова и знаменитого кота Мостика.