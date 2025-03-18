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Глава Промышленного района Самары Данил Морозов уходит в отставку

Жители Промышленного района Самары благодарят за работу главу Данилу Морозова.

Источник: соцсети

Данил Мороз уходит с поста главы Промышленного района Самары. Об этом сам чиновник написал в своих социальных сетях.

— Это были интересные, яркие и насыщенные три года, — отметил Данил Морозов.

Морозов возглавлял Промышленный район с 2022 года. За это время в нем благоустроили более 30 дворовых территорий, парки Молодежный и Воронежские озера, отремонтировали внутриквартальные дороги двум сотням адресам. Данил Морозов поблагодарил жителей Промышленного района за совместную работу. А они в комментариях к посту говорят спасибо ему за отношение к людям и профессионализм.

Куда уходит Данил Морозов, кто сменит его на посту главы района, пока не известно.