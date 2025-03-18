Глава Промышленного района Самары Данил Морозов уходит в отставку

Морозов возглавлял Промышленный район с 2022 года. За это время в нем благоустроили более 30 дворовых территорий, парки Молодежный и Воронежские озера, отремонтировали внутриквартальные дороги двум сотням адресам. Данил Морозов поблагодарил жителей Промышленного района за совместную работу. А они в комментариях к посту говорят спасибо ему за отношение к людям и профессионализм.