Развитие партнерства между РФ и КНР обсудят на форуме в Хабаровске

«Хабаровский край как приграничный регион играет важную роль в укреплении российско-китайских отношений. В рамках форума мы готовы обсуждать новые проекты с китайской стороной — это имеет стратегическое значение для края и страны в целом, а также является примером того, как Россия и Китай могут совместно реализовывать масштабные инициативы, укрепляя доверие и взаимодействие между странами», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.