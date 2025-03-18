Развитие партнерства между РФ и КНР обсудят на форуме в Хабаровске

«Совместное развитие территории острова Большой Уссурийский является одним из направлений двусторонних отношений России и Китая. Российско-Китайский форум станет еще одним шагом к формированию общих подходов в работе на территории Большого Уссурийского на основе добрососедства и соблюдения суверенных интересов государств, а также подчеркнет стремление к экономическому и гуманитарному взаимодействию», — подчеркнул советник президента России Антон Кобяков.
Программа форума включает в себя тематические сессии, посвященные взаимодействию в области развития экспортных перспектив для малого и среднего бизнеса, креативных индустрий, медицины, культуры и других. В дискуссиях примут участие представители федеральных и региональных органов власти, предприниматели из России и КНР.
В течение двух дней мероприятия будут проходить B2B-переговоры между российскими и китайскими бизнесменами. Кроме того, запланировано проведение совместных мероприятий, приуроченных к 30-летию установления побратимских связей между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян.
«Хабаровский край как приграничный регион играет важную роль в укреплении российско-китайских отношений. В рамках форума мы готовы обсуждать новые проекты с китайской стороной — это имеет стратегическое значение для края и страны в целом, а также является примером того, как Россия и Китай могут совместно реализовывать масштабные инициативы, укрепляя доверие и взаимодействие между странами», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Сейчас в краевой столице продолжается активная подготовка инфраструктуры и площадок для проведения форума.