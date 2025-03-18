Министр обороны представил ветеранам новые меры по социальной поддержке

Он сообщил, что принимаются меры по улучшению медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения военнослужащих и ветеранов. В 2024 году более 100 военных пенсионеров получили стационарное лечение, а более 2 300 — клинико-диагностическую помощь. В 2025 году планируется выделение 488 путевок на санаторно-курортное лечение.