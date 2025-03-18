Северные территории ждут серьёзные преобразования

А вот посещение губернатором котельной № 1 было неслучайным. В январе от жителей села поступило много жалоб на подачу тепла в квартиры. Как выяснилось, произошло это из-за порыва сетей. И хотя аварию устранили на следующий день, её последствия привели к снижению температуры в многоквартирных домах, а в некоторые дома горячая и холодная вода подавалась с перебоями. Губернатора заверили, что с запуском законсервированной котельной № 2 ситуацию стабилизировали, и сейчас система теплоснабжения Хатанги работает в штатном режиме.