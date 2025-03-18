Северные территории ждут серьёзные преобразования

Во время своего трёхдневного визита на север края губернатор Михаил Котюков проинспектировал социально значимую инфраструктуру Хатанги и Дудинки. Кроме этого, в Норильске глава края проверил, как реализуется программа реновации, вручил норильчанам ключи от нового жилья и побывал в гостях у новосёлов. Не остались без внимания и промышленные площадки — возможности новых производств Михаил Котюков обсудил с руководителями предприятий.
Хатанга. 400-летие и пути развития.
Хатанга — один из северных населённых пунктов России. К её 400-летию, которое она отметит в 2026 году, разработана программа, которая станет основой её развития. По словам губернатора, она коснётся не только социальной инфраструктуры, но и экономической составляющей. В частности, планируется модернизация и развитие морского порта, а также аэропорта.
«Сейчас реализуется первый этап проекта по развитию Северного морского пути, от Мурманска и фактически до Енисея, но восточная часть тоже прорабатывается. Хатанга явно станет востребованной, когда будет сделан сплошной коридор. Это вопрос времени, но нам уже сейчас нужно подготовиться», — отметил Михаил Котюков.
Отдельно на совещании с руководством района глава региона поднял вопрос ремонта многоквартирных домов в северной территории. Часть жилья планируется обновить к юбилею. Губернатор поручил разработать программу ремонта жилого фонда села до 2035 года.
В Хатанге Михаил Котюков посетил детскую школу искусств. Здесь занимаются 177 ребят по восьми направлениям, а также работает Центр народного творчества, в котором преподают представители коренных народов Севера — долганы и нганасаны. Но скоро у него появится отдельное здание.
А в средней школе-интернате, где проживают и обучаются около 200 детей, большинство — также представители коренных народов. В рамках нацпроекта «Образование» здесь открылся центр естественно-научного и технологического профиля «Точка роста». А также действуют молодёжные общественные объединения, среди которых «Юнармия», «Движение первых» и другие. Ещё одна хорошая новость — в интернате планируется реконструкция спального корпуса.
В Таймырской районной больнице глава региона осмотрел помещения приёмного покоя, кабинеты узких специалистов, хирургическое и терапевтическое отделения.
А вот посещение губернатором котельной № 1 было неслучайным. В январе от жителей села поступило много жалоб на подачу тепла в квартиры. Как выяснилось, произошло это из-за порыва сетей. И хотя аварию устранили на следующий день, её последствия привели к снижению температуры в многоквартирных домах, а в некоторые дома горячая и холодная вода подавалась с перебоями. Губернатора заверили, что с запуском законсервированной котельной № 2 ситуацию стабилизировали, и сейчас система теплоснабжения Хатанги работает в штатном режиме.
Дудинка: водоснабжение и будущее Таймыра.
Особое внимание в Дудинке Михаил Котюков уделил жилищно-коммунальному комплексу. Он проверил, как исполняются его поручения, данные руководству Таймыра по итогам предыдущего визита. Тогда местные жители подняли проблему качества водоснабжения в городе.
Норильской топливно-энергетической компанией уже проведена серьёзная работа по установке очистного оборудования. В этот визит губернатор обсудил с главой Таймыра Алексеем Членовым планы реконструкции водозаборного сооружения и строительства новой насосной станции на озере Самсонкино.
«Несколько решений принято ещё в прошлом году, система водоочистки была усовершенствована. Сейчас мы принимаем сложное и затратное, но очень нужное решение по модернизации системы водозабора. Потребуется, может быть, 2−3 года, но чёткий план уже есть, проектная документация подготовлена. Будем изыскивать ресурсы для того, чтобы на долгие годы обеспечить стабильное водоснабжение Дудинки», — заявил губернатор.
Михаил Котюков посетил Таймырский колледж, где готовят будущих специалистов нефтяной и газовой добычи, морского порта и традиционного природопользования, работников сферы обслуживания, а также педагогов и медицинских работников. Всего здесь получают специальное образование 560 студентов.
Глава региона отметил хорошее оснащение производственных и учебных аудиторий. «Таким лабораториям и аудиториям могут позавидовать столичные колледжи. Видно, что преподавательский коллектив не просто приходит на работу, а любит своё дело. И ребята отвечают взаимностью. На вопрос, где они хотят остаться после окончания учёбы, все говорят: “Хотим остаться здесь”.
Норильск: реновация и новоселье.
В Норильске обсудили итоги важного проекта реновации и планы на ближайшие годы. Михаил Котюков вручил ключи владельцам нового жилья и приехал в гости к новосёлам.
Новое жильё в Заполярье не возводилось почти 30 лет. Поэтому каждый построенный здесь дом — событие. Только за последние полтора года в Норильске введено в эксплуатацию пять домов, четыре из них возведены администрацией северного города, один достроен силами компании «Норильский никель».
Первые счастливчики получили ключи от новых квартир в феврале, ещё девять семей заселились в марте. Михаил Котюков лично проверил качество жилья и пообщался с новосёлами.
«Я в большом восторге от квартиры. Всё продумано до мелочей — даже детские замки на окнах стоят, и пожарная сигнализация установлена. В квартире тепло, но не душно, хорошо сделана вентиляция. А чистовая отделка позволила нам очень быстро переехать», — рассказала губернатору многодетная мама Диана Полянская, получившая ключи от трёхкомнатной квартиры. Раньше семья ютилась в небольшой гостинке в аварийном доме, а затем вынуждена была снимать квартиру, на которую тратила солидную часть бюджета.
В 2025 году планируется начать строительство двух новых домов в Талнахе и одного в Центральном районе. Также в планах завершение проектирования трёх жилых домов в Оганере.
«Мы не останавливаемся на достигнутом. При поддержке правительства Красноярского края и Совета Федерации будем продолжать набирать темпы и строить новое жильё взамен ветхого и аварийного. Восполнять жилищный фонд необходимо», — отметил глава Норильска Дмитрий Карасёв.
Кроме того, идёт реконструкция коллекторного хозяйства, благоустройство дворов и общественных пространств. Планируется строительство инновационной школы имени Владимира Долгих.
«В юбилейный для компании год инфраструктура Норильска порадует горожан сразу несколькими новыми объектами. В рамках программы реновации компания при взаимодействии с муниципальными, региональными и федеральными органами власти стремится обеспечить северный город наиболее востребованными для комфортной жизни объектами и пространствами. Работа продолжится наряду со строительством жилых домов», — рассказал первый вице-президент — руководитель Блока по взаимодействию с органами власти компании «Норникель» Николай Уткин.
С участием компании в северной столице края сегодня возводят четыре жилых малоэтажных дома, завершается реконструкция общественного пространства «Башня» и Заполярного государственного университета им. Н. М. Федоровского. А также началось строительство поликлиники на 1 тыс. посещений в смену в районе Талнаха.
Арктический проект.
Губернатор Михаил Котюков обсудил с представителем компании «Русская платина» — генеральным директором Черногорской ГРК Ахмедом Бажаевым реализацию долгосрочного проекта строительства нового горнорудного кластера на севере края.
В Норильском промышленном районе началась работа по освоению одного из крупнейших месторождений платины и палладия. Идёт строительство первой очереди ГОКа мощностью переработки 7 млн тонн руды в год. Это первый арктический проект компании. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.
«Вместо европейского оборудования для таких производств уже найдены аналоги в дружественных странах. Также необходимо будет применять специальные технологии для извлечения металла из руды, поэтому предложил компании включиться в новый нацпроект “Биоэкономика”, — отметил глава региона.
Только в ходе реализации первой очереди в крае будет создано 1,6 тыс. новых рабочих мест. Также планируется вторая очередь — разработка месторождения Норильск-1. Этот проект рассчитан более чем на 50 лет — до 2077 года.